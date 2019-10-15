Сборная Украины может попасть в первую корзину при жеребьевке Евро-2020

Для этого нужно набрать в отборочном цикле еще 1 очко.

Сборная Украины может оказаться в первой корзине при жеребьевке группового этапа чемпионата Европы-2020.

В первую корзину, согласно регламенту, попадут шесть лучших команд из тех, которые займут первые места в отборочном турнире. В групах, в которых играет по шесть команд, результаты первых мест против команд, которые финишируются последними, не учитываются.

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На данный момент у сборной Украины - лучший результат среди команд, которые идут на первом месте в своих группах (19 очков).

Для того, чтобы на сто процентов гарантировать себе место в первой корзине, украинцам в заключительном туре нужно сыграть вничью против сборной Сербии.

Матч Сербия - Украина пройдет в Белграде 17 ноября.

УНИАН ранее также сообщал о том, что форвард сборной Украины призвал команду не расслабляться после выхода на Евро-2020.