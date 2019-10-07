"Тогда у кого-то будут шансы": капитан Днепра-1 призвал лидеров Шахтера покинуть клуб

Сергей Кравченко считает, что некоторые футболисты в составе дончан давно переросли уровень УПЛ.

Капитан "Днепра-1" Сергей Кравченко, комментируя поражение от "Шахера" (0:2) в десятом туре УПЛ, предложил лидерам чемпиона Украины уехать в другой чемпионат.

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Кравченко цитирует пресс-служба днепрян.

"Мы также пытались что-то создать, и несколько моментов у нас было. Так что игру можно занести нам в актив, хотя мы и уступили по результату.

У "горняков" много сильных индивидуально исполнителей, и я предлагаю тем же Исмаили, Марлосу и Тайсону уже ехать в более сильный чемпионат, а не издеваться в нашем первенстве, потому что действительно они значительно выше по уровню, чем все из нашего чемпионата, который они уже давно переросли.

Только тогда у кого-то будут какие-то шансы", - констатировал полузащитник.

"Шахтер" на старте текущего сезона Премьер-лиги одержал десять подряд побед и возглавляет турнирную таблицу, опережая "Динамо" на 10 очков.

УНИАН ранее сообщал, что "Шахтер" и "Ливерпуль" остаются единственными клубами без потерь в топ-10 лигах Европы.