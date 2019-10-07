Шахтер и Ливерпуль остаются единственными клубами без потерь в топ-10 лигах Европы

"Горняки" попали в компанию к победителю Лиги чемпионов.

Донецкий "Шахтер" стал одним из двух клубов Европы, которые еще не проигрывали в нынешнем сезоне на внутренней арене в десятке сильнейших чемпионатов континента.

Читайте такжеУкраинская Премьер-лига: результаты матчей 10-го тура, таблица

Команда Луиша Каштру на старте сезона одержала десять побед в десяти турах чемпионата Украины. Это лучший показатель "горняков" с сезона 2012/13, когда команда праздновала победу в первых 15 поединках внутреннего первенства.

Вторым клубом с аналогичным достижением является "Ливерпуль". Действующий победитель Лиги чемпионов одержал восемь побед в восьми турах текущего сезона АПЛ.

Еще одной командой без потерь до последнего тура итальянской Серии А был "Интер", который в итоге уступил дома "Ювентусу" - 1:2.

УНИАН ранее сообщал, что "Шахтер" без проблем разобрался с "Днепром-1" на выезде.