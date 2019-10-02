Роналду установил новый рекорд в Лиге чемпионов

Португалец обошел Икера Касильяса по количеству побед в главном клубном турнире Европы.

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду стал рекордсменом по количеству побед в матчах Лиги чемпионов.

Вместе с "Ювентусом" Роналду во втором туре группового этапа ЛЧ обыграл "Байер" (3:0), одержав свою 102-ю победу в главном клубном турнире Европы.

Как сообщает Twitter Gracenote Live, по этому показателю Роналду вышел на первое место, опередив легендарного экс-вратаря "Реала" и "Порту" Икера Касильяса (101 победа).

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Третье место в данном рейтинге занимает экс-полузащитник "Барселоны" Хави (91 победный матч), а форвард каталонцев Лионель Месси идет четвертым (80).

Также отметим, что в матче против "Ювентуса" Роналду отличился голом, увеличив свой рекорд по количеству забитых мячей в главном клубном турнире Европы до 127.

В Лиге чемпионов на данный момент легендарный португалец провел 164 матча. До рекорда Касильяса остается 13 поединков.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Роналду побил рекорд квалификаций на чемпионаты Европы.