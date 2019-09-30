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Аталанта - Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов

16:55, 30 сентября 2019
Футбол
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Шахтер проведет второй матч в группе / фото: ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет в гостях против "Аталанты". Встреча украинского и итальянского клубов пройдет 1 октября на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.

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УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча "Аталанта" - "Шахтер". 

Начало встречи - в 19.55.

В прямом эфире в Украине транслировать матч "Аталанта" - "Шахтер" будет телеканал "Футбол 1".

Напомним, в первом туре и "Аталанта", и "Шахтер" потерпели разгромные поражения. Итальянский клуб со счетом 0:4 проиграл загребскому "Динамо", а украинский со счетом 0:3 уступил "Ман Сити".

Главным арбитром встречи будет Тобиас Штиллер из Германии.

Как сообщал УНИАН, главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру ждет сложного матча против "Аталанты".

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Теги: #футбол#Шахтер#Лига чемпионов#Аталанта