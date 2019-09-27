Суркиса не устроило: немецкий клуб предлагал Динамо крупную сумму за Цыганкова

Экс-тренер Динамо Александр Хацкевич подтвердил интерес "Хоффенхайма" к Виктору Цыганкову.

Немецкий "Хоффенхайм" в августе пытался подписать лидера "Динамо" Виктора Цыганкова, однако предложение не устроило президента киевлян Игоря Суркиса.

Информацию об интересе "Хоффенхайма" в интервью YouTube-каналу "Вацко Live" подтвердил бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич.

"Знал ли я, что в августе "Хоффенхайм" делал 20-миллионное предложение по Цыганкову? Но оно не устроило Игоря Михайловича. Было это официальное или неофициальное предложение - этого я не знаю", - сказал Хацкевич.

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Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Цыганкова в 20 миллионов евро. В рейтинге самых дорогих украинских футболистов он делит второе-третье места.

Контракт 21-летнего Цыганкова с "Динамо" рассчитан до 2023 года.

УНИАН ранее также сообщал о том, что форвард сборной Украины Роман Яремчук рассказал, почему не смог перейти в "Рому".