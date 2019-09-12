Трансферная стоимость полузащитника "Манчестер Сити" выросла на 10 миллионов.

Полузащитник сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом.

По данным авторитетного портала Transfermarkt, трансферная стоимость Зинченко за последние два месяца выросла на 10 миллионов евро и теперь составляет 30 миллионов.

Ранее Зинченко делил первое место в рейтинге самых дорогих футболистов Украины с Андреем Ярмоленко и Виктором Цыганковым. Стоимость футболистов "Вест Хэма" и "Динамо" пока остается неизменной - 20 миллионов евро.

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В топ-5 также входят полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский (12,5 миллиона) и хавбек "Шахтера" Марлос (11 миллионов).

В начале текущего сезона Зинченко является основным игроком "Манчестер Сити", за который выступает на левом фланге обороны. Украинец играл во всех пяти матчах "горожан".

УНИАН ранее также сообщал о том, что в летнее межсезонье Зинченко пытался подписать "Ювентус".