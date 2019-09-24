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Украинский форвард Селезнев забил второй гол в трех матчах за новый клуб (видео)

17:36, 24 сентября 2019
Футбол
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У Евгения Селезнева 2 гола и 1 ассист в трех матчах за Бурсаспор / фото: twitter.com/bursasporsk

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Селезнев впервые в новой команде вышел на поле с первых минут, и на 54-й минуте открыл счет в матче.

Гол получился довольно эффектным - украинец в падении головой замкнул навес партнера с правого фланга.

"Бурсаспор" в итоге одержал победу со счетом 3:1 и прошел в следующий раунд.

34-летний Селезнев забил уже второй гол в трех матчах за "Бурсаспор". Также на его счету одна результативная передача.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский форвард Роман Яремчук отметился дублем в матче чемпионата Бельгии.

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Теги: #Евгений Селезнев