Украинский форвард Селезнев забил второй гол в трех матчах за новый клуб (видео)
17:36, 24 сентября 2019Футбол
305 0
Евгений Селезнев помог "Бурсаспору" одержать победу в матче Кубка Турции.
У Евгения Селезнева 2 гола и 1 ассист в трех матчах за Бурсаспор / фото: twitter.com/bursasporsk
Украинский нападающий "Бурсаспора" Евгений Селезнев отличился голом в матче 1/64 финала Кубка Турции против "Мугласпора".
Читайте такжеУкраинский форвард Селезнев результативно вернулся в чемпионат Турции (видео)
Селезнев впервые в новой команде вышел на поле с первых минут, и на 54-й минуте открыл счет в матче.
Гол получился довольно эффектным - украинец в падении головой замкнул навес партнера с правого фланга.
"Бурсаспор" в итоге одержал победу со счетом 3:1 и прошел в следующий раунд.
34-летний Селезнев забил уже второй гол в трех матчах за "Бурсаспор". Также на его счету одна результативная передача.
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский форвард Роман Яремчук отметился дублем в матче чемпионата Бельгии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter