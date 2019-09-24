"Играть с ним - привилегия": знаменитый футболист вспомнил период карьеры Шевченко в Челси

Майкл Эссьен не считает переход Шевченко из "Милана" в "Челси" провалом.

Полузащитник азербайджанского "Сабаила" Майкл Эссьен вспомнил о выступлениях вместе с нынешним главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко в составе лондонского "Челси".

36-летний ганец стал гостем YouTube-канала Бомбардир.

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"Когда Шевченко перешел в "Челси", все его знали. Если ты любишь футбол, то ты непременно знаешь, кто это. Он сделал себе большое имя в "Милане". Это привилегия - играть рядом с таким игроком, к тому же хорошим человеком.

Почему не сложилась карьера Шевченко в "Челси"? Не знаю. Иногда ты меняешь обстановку и чувствуешь себя по-другому. Я не считаю, что он был неуспешным в "Челси". Он выполнял свою работу. Шевченко - сильный игрок, он усилил команду. В отдельных матчах он помог. Хорошо помню его гол "Валенсии" в Лиге чемпионов", - отметил Эссьен.

Также хавбек отметил, что у украинского форварда не было конфликта с главным тренером "Челси" Жозе Моуриньо.

"Как по мне, то я не видел никаких проблем между Моуриньо и Шевченко в течение тренировок или матчей. Возможно, были какие-то другие разговоры, но мне об этом неизвестно".

Шевченко принадлежал "Челси" с 2006-го по 2009 год, но так и не стал основным футболистом "синих", проиграв конкуренцию Дидье Дрогба.

УНИАН ранее сообщал, что Месси признан лучшим футболистом года по версии ФИФА.