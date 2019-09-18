Лига чемпионов: Ливерпуль проиграл Наполи, ничья в Дортмунде и другие результаты 17 сентября

Состоялись первые восемь матчей главного клубного турнира Европы.

17 сентября прошли матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов в четырех группах.

Центральные поединки состоялись в Дортмунде и Неаполе.

"Боруссия" и "Барселона" голов не забили, хотя дортмундцы были близки к тому, чтобы открыть счет во втором тайме. Марко Ройс не реализовал пенальти, а после удара Юлиана Брандта мяч попал в перекладину.

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"Наполи" удалось обыграть "Ливерпуль" благодаря двум голам в концовке встречи. Дрис Мертенс реализовал пенальти, а Фернандо Льоренте воспользовался ошибкой обороны "красных".

Также отметим сверхрезультативную победу "Зальцбурга" с хет-триком 19-летнего Эрлинга Холанда, сенсационную ничью "Интера" и домашнее поражение "Челси", который мог уйти от него, если бы Росс Баркли в концовке реализовал пенальти.

Результаты матчей

Группа Е

"Зальцбург" - "Генк" - 6:2

Голы: Холанд, 2, 34, 45, Хи Чан Хван, 36, Собослои, 45+2, Ульмер, 66 - Лукуми, 40, Саматта, 52

"Наполи" - "Ливерпуль" - 2:0

Голы: Мертенс, 82 (с пенальти), Льоренте, 90+2

Группа F

"Интер" - "Славия" - 1:1

Голы: Барелла, 90+2 - Олайинка, 63

"Боруссия" Д - "Барселона" - 0:0

Группа G

"Лион" - "Зенит" - 1:1

Голы: Депай, 51 (с пенальти) - Азмун, 41

"Бенфика" - "РБ Лейпциг" - 1:2

Голы: Сеферович, 84 - Вернер, 69, 78

Группа Н

"Аякс" - "Лилль" - 3:0

Голы: Промес, 18, Альварес, 50, Тальяфико, 62

"Челси" - "Валенсия" - 0:1

Гол: Родриго, 74

Еще восемь матчей первого тура пройдут 18 сентября.

УНИАН ранее также сообщал о том, где смотреть матч "Шахтер" - "Манчестер Сити" 18 сентября.