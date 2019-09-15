"Чувствовал себя супер": Коноплянка доволен своей игрой в дебютном матче за Шахтер (видео)

"Горняки" в невероятном поединке обыграли "Зарю".

Полузащитник донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка прокомментировал свой дебют за команду в официальном поединке, который состоялся в седьмом туре УПЛ против "Зари" (4:3).

Вингер дал комментарий клубному YouTube-каналу.

"Эмоции положительные. Самое важное, что Тайсон ушел с поля здоровым и невредимым. Второе - это уже три очка. Было нелегко. В первом тайме "Заря" создала много моментов, но хорошо, что мы приняли этот удар и нанесли ответный.

С таким подбором игроков, как в "Шахтере", приятно выходить, несмотря на счет 1:2. Чувствовал себя супер, прибавляю физически и набираю кондиции.

Жалко, что не забил, но лучше я пять раз ударю и не забью, но в итоге отдам ассист и команда выиграет", - отметил Коноплянка.

УНИАН ранее сообщал, что "Шахтер" провел презентацию Коноплянки и Витао.