Шахтер провел презентацию Коноплянки и Витао (видео)

Украинец и бразилец получили футболки с игровыми номерами.

12 сентября состоялось официальное представление двух летних новичков "Шахтера": полузащитника Евгения Коноплянки и бразильца Витао.

Игроки получили футболки "Шахтера" из рук генерального директора "горняков" Сергея Палкина. Коноплянка будет выступать в футболке с №15, а Витао взял себе №49.

"Никакой адаптации нет. Я пришел в "Шахтер", как к себе домой. Тайсон, Мораес, Марлос меня познакомили со всеми бразильцами. Я общаюсь со всеми, отношения очень теплые", - отметил Коноплянка.

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Он также рассказал, почему выбрал 15-й номер:

"Я перешел в последний день трансферного окна, поэтому не было много вариантов с выбором номера. Взял максимально низкий, дальше там оставались 73-й и так далее. Для меня номер не так важен. Если бы предложили 10-й, я бы сказал - давайте. Шутил по этому поводу с Мораесом. Говорил, чтобы он был спокоен по этому поводу, главное, чтобы мы забивали".

"Счастлив, что нахожусь именно в "Шахтере". В Киеве мне все очень нравится. Понравилось, как меня приняла команда", - сказал Витао.

Касательно выбора номера, то бразилец сказал, что взял тот, который предложили.

Видео презентации новичков было опубликовано на официальном канале "Шахтера" в YouTube.

Как сообщал УНИАН, ранее Коноплянка провел первую тренировку в составе "Шахтера".