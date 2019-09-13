"Простите меня, пожалуйста": экс-игрок сборной Украины Алиев извинился перед полицейскими

Экс-футболист ранее угрожал полицейским, которые остановили его автомобиль.

Бывший полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Алиев принес свои извинения сотрудникам патрульной полиции.

На своей странице в Facebook Алиев подчеркнул, что вел себя неподобающим образом.

"Друзья, вы наверное уже видели видео, где показан мой конфликт с полицией. Я так и не понял, за что меня остановили, но это не оправдывает мое поведение. Я вел себя неподобающе. Приношу свои извинения сотрудникам полиции. Простите меня, пожалуйста. Я был не прав", - написал Алиев.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором Алиев в нецензурной форме угрожал полицейским после того, как правоохранители остановили автомобиль с экс-футболистом.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Алиев поддержал украинских футболистов из чемпионата России.