Кормить семью некому: экс-футболист "Динамо" поддержал украинцев из чемпионата России

Александр Алиев не видит ничего плохого в решении ряда игроков продолжить карьеру в РПЛ.

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины поддержал игроков, которые решили продолжить карьеру в чемпионате России.

Об этом он заявил в интервью русской версии Eurosport.

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"Я поддерживаю футболистов, которые сделали такой выбор. Политика – политикой, а семью кто кормить будет? Сабо (украинский тренер - прим. ред.) раскритиковал Ракицкого, Ордеца Селезнева? Пусть тогда Сабо обеспечивает их детей.

Любой футболист хочет красиво одеваться, ездить на дорогих машинах – почему они как профессионалы должны от этого отказываться? Политики должны заниматься своим делом, а спортсмены своим", - отметил Алиев.

В настоящий момент Алиев является главным тренером ФК "Хмельницкий". В прошлом он играл в российской Премьер-лиге за "Локомотив" и "Анжи".

Ранее УНИАН сообщал, что защитник "Шахтера" Иван Ордец перешел в московское "Динамо".