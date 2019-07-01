Кормить семью некому: экс-футболист "Динамо" поддержал украинцев из чемпионата России
Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины поддержал игроков, которые решили продолжить карьеру в чемпионате России.
Об этом он заявил в интервью русской версии Eurosport.
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"Я поддерживаю футболистов, которые сделали такой выбор. Политика – политикой, а семью кто кормить будет? Сабо (украинский тренер - прим. ред.) раскритиковал Ракицкого, Ордеца Селезнева? Пусть тогда Сабо обеспечивает их детей.
Любой футболист хочет красиво одеваться, ездить на дорогих машинах – почему они как профессионалы должны от этого отказываться? Политики должны заниматься своим делом, а спортсмены своим", - отметил Алиев.
В настоящий момент Алиев является главным тренером ФК "Хмельницкий". В прошлом он играл в российской Премьер-лиге за "Локомотив" и "Анжи".
Ранее УНИАН сообщал, что защитник "Шахтера" Иван Ордец перешел в московское "Динамо".