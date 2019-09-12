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"Я покажу тебе, что дальше": скандальный экс-футболист Динамо Алиев угрожал полицейскому

14:22, 12 сентября 2019
Футбол
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Александр Алиев стал участником очередного скандала / фото: dynamo.kiev.ua

Алиев на повышенных тонах и в нецензурной форме пообщался с патрульным полицейским, после того, как правоохранители остановили автомобиль, в котором футболист передвигался со своей компанией.

В ходе перепалки Алиев угрожал полицейскому:

"Ты н***я не знаешь... С***, не было бы у тебя ствола, я бы тебя, н***й, е***л, лег бы…", "Ты герой или что? Убери плетку, отдай своему напарнику. Я покажу тебе, что дальше... Я угрожаю? Из моих уст было сказано, что я угрожаю?".

Видео появились в аккаунте друга Алиева Гранта Погосяна в Instagram.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал УНИАН, ранее Алиев поддержал украинцев, которые выступают в чемпионате России.

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Теги: #Александр Алиев