"Я покажу тебе, что дальше": скандальный экс-футболист Динамо Алиев угрожал полицейскому

У бывшего полузащитника сборной Украины произошел конфликт с полицией в Киеве.

Экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев угодил в очередной скандал.

Алиев на повышенных тонах и в нецензурной форме пообщался с патрульным полицейским, после того, как правоохранители остановили автомобиль, в котором футболист передвигался со своей компанией.

В ходе перепалки Алиев угрожал полицейскому:

"Ты н***я не знаешь... С***, не было бы у тебя ствола, я бы тебя, н***й, е***л, лег бы…", "Ты герой или что? Убери плетку, отдай своему напарнику. Я покажу тебе, что дальше... Я угрожаю? Из моих уст было сказано, что я угрожаю?".

Видео появились в аккаунте друга Алиева Гранта Погосяна в Instagram.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал УНИАН, ранее Алиев поддержал украинцев, которые выступают в чемпионате России.