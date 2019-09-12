"Я покажу тебе, что дальше": скандальный экс-футболист Динамо Алиев угрожал полицейскому
Экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев угодил в очередной скандал.
Алиев на повышенных тонах и в нецензурной форме пообщался с патрульным полицейским, после того, как правоохранители остановили автомобиль, в котором футболист передвигался со своей компанией.
В ходе перепалки Алиев угрожал полицейскому:
"Ты н***я не знаешь... С***, не было бы у тебя ствола, я бы тебя, н***й, е***л, лег бы…", "Ты герой или что? Убери плетку, отдай своему напарнику. Я покажу тебе, что дальше... Я угрожаю? Из моих уст было сказано, что я угрожаю?".
Видео появились в аккаунте друга Алиева Гранта Погосяна в Instagram.
Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!
Алієв vs Поліція 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/5Tdu3nLH4B— Брутальний Футбол ⚽️ (@brutfoot) 12 сентября 2019 г.
Как сообщал УНИАН, ранее Алиев поддержал украинцев, которые выступают в чемпионате России.