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Футболисты Динамо встретились с освобожденными из российского плена моряками (фото)

15:41, 11 сентября 2019
Футбол
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Миккель Дуэлунд и Карлос де Пена с моряками / фото: instagram.com/duelund_99

Совместное фото с моряками, а также динамовцем Карлосом де Пеной в Instagram разместил датский полузащитник Миккель Дуэлунд.

Кроме того, на фото на заднем плане можно увидеть Йосипа Пиварича, Сидклея, Артема Беседина и других игроков "Динамо".

"Сегодня мы встретили настоящих героев Украины", - подписал снимок Дуэлунд.

УНИАН ранее также сообщал о том, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что освобождение украинских пленных важнее победы команды.

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Теги: #Динамо#украинские моряки#Миккель Дуэлунд