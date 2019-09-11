Футболисты Динамо встретились с освобожденными из российского плена моряками (фото)
15:41, 11 сентября 2019Футбол
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Фотографией со встречи поделился датчанин Миккель Дуэлунд.
Миккель Дуэлунд и Карлос де Пена с моряками / фото: instagram.com/duelund_99
Игроки киевского "Динамо" встретились с украинскими моряками, которые были освобождены из российского плена.
Совместное фото с моряками, а также динамовцем Карлосом де Пеной в Instagram разместил датский полузащитник Миккель Дуэлунд.
Кроме того, на фото на заднем плане можно увидеть Йосипа Пиварича, Сидклея, Артема Беседина и других игроков "Динамо".
"Сегодня мы встретили настоящих героев Украины", - подписал снимок Дуэлунд.
УНИАН ранее также сообщал о том, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что освобождение украинских пленных важнее победы команды.
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