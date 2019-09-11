Футболисты Динамо встретились с освобожденными из российского плена моряками (фото)

Фотографией со встречи поделился датчанин Миккель Дуэлунд.

Игроки киевского "Динамо" встретились с украинскими моряками, которые были освобождены из российского плена.

Совместное фото с моряками, а также динамовцем Карлосом де Пеной в Instagram разместил датский полузащитник Миккель Дуэлунд.

Кроме того, на фото на заднем плане можно увидеть Йосипа Пиварича, Сидклея, Артема Беседина и других игроков "Динамо".

"Сегодня мы встретили настоящих героев Украины", - подписал снимок Дуэлунд.

УНИАН ранее также сообщал о том, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что освобождение украинских пленных важнее победы команды.