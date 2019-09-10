Украина - Нигерия - 2:2: онлайн товарищеского матча

Сборная Украины впервые в истории играла против нигерийцев.

10 сентября на "Днепр-Арене" в Днепре прошел товарищеский матч между сборными Украины и Нигерии.

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Украина - Нигерия.

Товарищеский матч

Украина - Нигерия - 2:2

Голы: Зинченко, 78, Яремчук, 79 - Арибо, 4, Осимхен, 34 (с пенальти)

Украина: Лунин, Соболь, Матвиенко, Бурда, Караваев, Малиновский (Шепелев, 73), Зинченко, Коваленко (Буяльский, 67), Цыганков (Коноплянка, 73), Ярмоленко (Марлос, 59), Мораес (Яремчук, 37)

Нигерия: Узохо, Коллинз, Айна, Эконг (Авазием, 87), Аджайи, Чуквуезе (Бонавентуре, 82), Этебо, Ивоби, Арибо, Калу (Симон, 73), Осимхен (Майя, 90+2)

Онлайн-трансляция матча

90+4 - Матч завершен! Ничья - 2:2.

90+4 - Забивает Украина, но из положения вне игры. Гол не засчитан. Забивал Яремчук, но в офсайде был Коноплянка, который отдавал пас форварду.

90+3 - Бонавентуре на замахе убрал двух соперников и пробивал в дальний - Лунин в прыжке забрал мяч.

90+2 - Майя вместо Осимхена вышел у Нигерии.

90+1 - Коноплянка со штрафного пробивал в ближний угол - Узохо парировал удар.

90 - Коноплянка заработал перспективный стандарт. Мяч в паре метров от штрафной.

87 - Эконг ушел с поля, Авазием вышел.

84 - Желтая карточка для Осимхена.

82 - Замена. Чуквуезе уступил место на поле Боннавентуре.

82 - Опасным, но все же неточным ударом завершили атаку нигерийцы.

79 - ГОООООООООЛ! 2:2!!!!! Марлос отдал в штрафную на ход Яремчуку, тот сперва не сумел переиграть голкипера, но мяч отскочил в нападающего, после чего полетел в сетку! Арбитр сперва взял паузу, подумав, что мяч мог попать Яремчуку в руку, но затем, посоветовавшись с ассистентом, засчитал взятие ворот.

78 - ГООООООООЛ! 1:2! Украина отыгрывает один мяч! Зинченко получил пас от Караваева, прошел защитника и пробил в ближний - мяч залетел в сетку от штанги.

73 - У Нигерии Симон вышел вместо Калу.

73 - Двойная замена у Украины. Шепелев и Коноплянка поменяли Малиновского и Цыганкова.

71 - Марлос отдал под удар Яремчуку, но удар форварда был заблокирован.

69 - У Нигерии также замена. Вместо Ивоби будет играть Эсити.

67 - Замена. Буяльский вышел вместо Коваленко.

63 - Контратака сборной Нигерии. Осимхен отдал под удар Калу, но тот запустил мяч на трибуны.

62 - Малиновский крутил со штрафного в дальний верхний угол - голкипер перевел мяч на угловой.

61 - Караваев заработал стандарт в трех метрах от угла штрафной.

60 - Чуквуезе обыграл двоих, но не попал в дальний угол.

59 - Марлос вышел на поле вместо Ярмоленко.

58 - Момент! Зинченко забросил на Ярмоленко, тот отдавал во вратарскую, но Яремчук не сумел замкнуть после того, как мяч зацепил ногу соперника.

57 - Чуквуезе пробросил в штрафную на Осимхена, тот уже был готов обыгрывать Лунина, но голкипер успел к мячу первым.

55 - Угловой заработали подопечные Шевченко, но завершить его ударом не удалось.

52 - Бурда наступил на ногу Калу. Арбитр мог назначать еще один пенальти в ворота сборной Украины, но не увидел нарушения.

49 - Зинченко классно отдал в штрафную на Яремчука, тот пяткой оставлял мяч Ярмоленко - неудачно.

48 - Опасно! Лунин ошибся при выходе из ворот за пределы штрафной, но успел вернуться в "рамку". Ивоби завершал атаку нигерийцев, но не сумел попасть в створ.

47 - Без замен в перерыве. А второй тайм украинцы начинают с контроля мяча.

46 - Начался второй тайм!

45+2 - Перерыв! Украина - Нигерия - 0:2.

43 - Забивать могла Украина! Узохо дважды среагировал на удар Цыганкова, сперва метров с двенадцати, а затем в упор.

41 - 42% на 58% - владение мячом в пользу сборной Нигерии в первом тайме. По ударам 4-10 также в пользу нигерийцев.

38 - Яремчуку не позволили пробить головой после навеса Цыганкова.

37 - Замена. Мораес все-таки не может продолжать игру. Яремчук поменял форварда "Шахтера".

36 - Зинченко вместо паса решил бить с дальней дистанции, но не попал в створ.

34 - ГОЛ! 0:2. Осимхен реализовал пенальти, пробив в нижний угол ворот.

33 - Пенальти в ворота сборной Украины. Кававаев, по мнению рефери, фолил на Калу

31 - Не клеится игра в атаке у сборной Украины. В то же время нигерийцы создают очередной момент, но пробить Ивоби помешали.

26 - Ярмоленко пробивал, но попал в пробегавшего мимо Цыганкова.

24 - Перекладина спасает Украину! После подачи углового и удара головой мяч попал в каркас ворот, после чего опускался на Лунина, голкипер отбил сферу, после чего был зафиксирован фол в атаке.

23 - Лунин! Нигерия могла забивать в своей очередной контратаке. Ивоби мягко набросил на Арибо, тот в падении пробивал головой, но Лунин спас украинцев.

20 - Осимхен в контратаке нигерийской сборной сперва подскользнулся, но сумел удержать мяч, после чего нанес поспешный и очень неточный дальний удар.

18 - Ивоби пробил с дальней дистанции - мяч стал легкой добычей для Лунина.

14 - Мораес в предыдущем эпизоде столкнулся с голкипером. Врачи оказали помощь бразильскому украинцу, он снова в игре.

13 - Момент у Мораеса! Зинченко отдал вертикальный пас низом на Мораеса, тот в касание носком пытался отправить мяч в сетку, но голкипер вовремя сократил дистанцию и спас нигерийцев.

11 - Мог быть момент у Украины. Коваленко великолепным пасом разрезал всю защиту сборной Нигерии, но Караваев не сумел точно прострелить в центр штрафной.

10 - Еще один момент у ворот сборной Украины. Калу завершал атаку нигерийцев, пытался обводящим ударом отправить мяч в сетку, но Лунин на месте.

7 - Дальний удар от Нигерии - Лунин без проблем забрал мяч

6 - Еще один гол могли забивать нигерийцы! Быстрая атака гостей завершилась выходом на ворота Чуквуезе, которого не сумел остановить Соболь. Но нигериец не сумел переиграть Лунина, который ногой отбил мяч.

4 -ГОЛ! Нигерия выходит вперед - 0:1. Арибо подключился к атаке и из центра щтрафной в касание замкнул прострел Ивоби.

3 - Первая атака украинской сборной завершилась неточным навесом.

1 - Матч начался!

Команды уже на поле. Вышли под козацкий марш. Звучат национальные гимны.

Форма, в которой украинская сборная проведет этот матч:

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