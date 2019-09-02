Бразильский полузащитник Шахтера перешел в португальский Спортинг

Фернандо отправился в аренду.

Полузащитник "Шахтера" Фернандо на правах аренды перешел в португальский "Спортинг".

Об этом сообщила пресс-служба "горняков".

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20-летний бразилец будет выступать за клуб из Лиссабона до конца текущего сезона. При этом у "Спортинга" не будет права выкупа футболиста, но в будущем португальцы будут иметь приоритетное право приобрести хавбека.

В нынешнем сезоне Фернандо еще ни разу не выходил на поле. Всего за "Шахтер" он провел 22 матча и забил 2 гола.

Дончане после шести туров УПЛ набрали 18 очков и возглавляют турнирную таблицу с отрывом от "Десны" в семь пунктов.

УНИАН ранее сообщал, что "Шахтер" объявил о трансфере Коноплянки.