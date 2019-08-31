Премьер-лига: Днепр-1 и Александрия добыли победы

Продолжается очередной тур чемпионата Украины.

Сегодня, 31 августа, состоялись два матча украинской Премьер-лиги.

"Днепр-1" на своем поле принимал "Колос". В матче двух дебютантов УПЛ победу праздновали днепряне.

Гости из Ковалевки вышли вперед на 17-й минуте, когда Волков прострелил в штрафную на Морозко, а тот ударом в касание отправил мяч в "девятку" ворот.

Читайте такжеЛига Европы: стало известно расписание матчей Динамо и Александрии

Такой счет держался до 58-й минуты. Днепряне восстановили равновесие усилиями Назаренко, который воспользовался отскоком мяча в штрафной площади и отправил его в дальний угол. За минуту до финального свистка "Днепр-1" сумел вырвать победу: Когут получил пас в штрафной соперника и нанес точный удар в дальний угол.

"Днепр-1" набрал уже восемь очков и находится на пятой позиции. "Колос" имеет семь пунктов и идет восьмым.

"Днепр-1" - "Колос" - 2:1

Голы: Назаренко, 58, Когут, 90+3 - Морозко, 17

"Днепр-1": Юрчук, Романюк, Сафронов, Логинов, Полевой, Вакулко, Когут, Чичиков, Булеца (Снижко, 54), Назаренко (Коркишко, 78), Кулиш (Шаповал, 84)

"Колос": Волынец, Зозуля, Максименко, Парамонов, Черноморец, Поздеев (Ориховский, 52), Милько, Д. Костышин (Смирный, 61), Морозко, Волков, Лысенко (Нехтий, 75)

Предупреждения: Романюк, Полевой - Д. Костышин, Ориховский, Зозуля, Черноморец

В другом поединке дня "Ворскла" дома уступила "Александрии" - 0:1. Единственный мяч на 24-й минуте забил Шастал, удачно сыграв на добивании. У полтавчан было несколько шансов спасти ничью, но подвела реализация.

Полтавчане остаются на шестом месте, набрав семь очков. У "Александрии" в активе девять пунктов и четвертая строчка.

"Ворскла" - "Александрия" - 0:1

Гол: Шастал, 23

"Ворскла": Ткаченко, Пердута, Чеснаков, Мартыненко, Кане, Петрович, Луизао, Габелок, Баенко, Коломоец (Хебай, 81), Артур

"Александрия": Панькив, Пашаев (Бабогло, 90), Бухал, Дубра, Лучкевич, Довгий, Гречишкин, Банада, Задерака (Протасов, 84), Третьяков, Шастал (Ситало, 63)

Предупреждения: Баенко, Петрович, Луизао - Шастал, Пашаев, Дубра

УНИАН ранее сообщал, что "Динамо" и "Александрия" получили соперников в Лиге Европы.