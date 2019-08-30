Стали известны соперники Динамо и Александрии по групповому этапу Лиги Европы

Состоялась жеребьевка второго по значимости клубного турнира Европы.

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы 2019-2020, по итогам которой своих соперников узнали два украинских клуба - "Динамо" и "Александрия".

По итогам жеребьевки "Динамо" оказалось в группе В, где соперниками киевлян будут "Копенгаген" (Дания), "Мальме" (Швеция) и "Лугано" (Швейцария).

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"Александрия" попала в группу I и сыграет с немецким "Вольфсбургом", бельгийским "Гентом" и французским "Сент-Этьеном".

Отметим, что "Динамо" при жеребьевке было в первой корзине, а "Александрия" - в четвертой. Украинские клубы, согласно регламенту жеребьевки, не могли оказаться в одной группе с российскими командами.

Групповой этап Лиги Европы стартует 19 сентября. Всего на этой стадии выступят 48 команд.

УНИАН ранее также сообщал о том, что своих соперников по групповой стадии Лиги чемпионов узнал донецкий "Шахтер".