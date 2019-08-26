Экс-футболист сборной Украины Кучер сломал ногу на тренировке

Александр Кучер долго не сможет помогать "Карпатам" из-за травмы.

Бывший защитник сборной Украины Александр Кучер, который выступает за "Карпаты", получил серьезную травму.

Как сообщили в эфире программы "Великий футбол" на телеканале "Футбол 1", Кучер получил перелом ноги на тренировке.

Информацию о травме Кучера также подтвердил главный тренер "Карпат" Александр Чижевский:

"Кучер получил травму на тренировке и выпал на длительный срок", - цитирует Чижевского официальный сайт "Карпат".

Отметим, что 36-летний Кучер, который присоединился к "Карпатам" этим летом, дебютировал за львовян только в четвертом туре УПЛ, когда вышел на поле в матче против "Олимпика".

Как сообщал УНИАН, в пятом туре чемпионата Украины "Карпаты" на своем поле проиграли "Заре".