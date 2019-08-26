Экс-футболист сборной Украины Кучер сломал ногу на тренировке
16:16, 26 августа 2019Футбол
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Александр Кучер долго не сможет помогать "Карпатам" из-за травмы.
Александр Кучер выбыл на длительный срок / фото: ФК Карпаты
Бывший защитник сборной Украины Александр Кучер, который выступает за "Карпаты", получил серьезную травму.
Как сообщили в эфире программы "Великий футбол" на телеканале "Футбол 1", Кучер получил перелом ноги на тренировке.
Информацию о травме Кучера также подтвердил главный тренер "Карпат" Александр Чижевский:
"Кучер получил травму на тренировке и выпал на длительный срок", - цитирует Чижевского официальный сайт "Карпат".
Отметим, что 36-летний Кучер, который присоединился к "Карпатам" этим летом, дебютировал за львовян только в четвертом туре УПЛ, когда вышел на поле в матче против "Олимпика".
Как сообщал УНИАН, в пятом туре чемпионата Украины "Карпаты" на своем поле проиграли "Заре".
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