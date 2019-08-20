Барселона может арендовать Неймара

Каталонский клуб подготовил новое предложение по трансферу бразильского футболиста.

"Барселона" хочет арендовать бразильского нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара.

Об этом сообщает ESPN.

Как сообщает источник, каталонский клуб хочет арендовать бразильца на год с опцией последующего выкупа контракта.

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На данный момент "Барселона" и ПСЖ обсуждают сумму последующего выкупа, которая будет прописана в соглашении.

При этом "Барселона" больше не планирует включать в сделку кого-то из своих футболистов. Ранее каталонцы хотели, чтобы частью трансфера стал Филиппе Коутиньо, однако он на правах аренды с правом выкупа перешел в "Баварию".

Отметим, что в текущем сезоне Неймар еще не играл за ПСЖ. Бразилец ранее заявил о желании покинуть французский клуб.

Как сообщал УНИАН, ранее ПСЖ установил рекордную сумму на Неймара.