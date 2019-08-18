Клуб УПЛ уволил тренера-легионера после четырех матчей

Под руководством Жулио Сезара "Олимпик" потерпел четыре поражения подряд.

Донецкий "Олимпик" отправил в отставку главного тренера команды Жулио Сезара.

Информацию об увольнении бразильца в комментарии сайту Tribuna.com подтвердил президент "Олимпика" Владислав Гельзин.

"Да, мы расстались. После четырех поражений. Сожалею, что так получилось", - сказал Гельзин.

"Не знаю, ошиблись ли, но раз у нас в четырех матчах 0 очков, наверное, что-то пошло не так. Были четыре матча, не самые топовые команды, мы не набрали ни одного очка", - добавил президент клуба.

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Гельзин высказал мнение, почему у Жулио Сезара не сложилось в "Олимпике":

"Может, опыта не хватило. Но как человек он очень профессиональный, корректный, но что-то где-то не удалось".

Имя нового главного тренера команды, по словам Гельзина, будет объявлено в ближайшее время.

Жулио Сезар возглавил "Олимпик" в летнее межсезонье. На старте УПЛ команда под его руководством проиграла "Днепру-1" (0:2), "Колосу" (0:1), "Александрии" (1:2) и "Карпатам" (1:3).

УНИАН ранее также сообщал о том, что Алексей Михайличенко прокомментировал возвращение на пост главного тренера "Динамо".