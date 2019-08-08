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Звездный форвард Манчестер Юнайтед перешел в итальянский клуб (фото)

19:09, 08 августа 2019
Футбол
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Ромелу Лукаку будет зарабатывать в Интере 9 миллионов евро в год / фото: twitter.com/Inter

Об этом сообщает официальный сайт "Интера".

Лукаку подписал контракт, который рассчитан на пять лет - до июня 2024 года.

"Я здесь для того, чтобы помочь "Интеру" вернуться на вершину", - сказал нападающий.

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По данным СМИ, стоимость трансфера с учетом бонусов составила около 80 миллионов евро. В "Интере" Лукаку будет зарабатывать 9 миллионов евро в год.

Напомним, Лукаку выступал за "МЮ" с 2017 года. На счету бельгийца - 42 гола в 96 матчах за клуб.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "МЮ" оформил самый дорогой трансфер защитника в истории клуба.

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Теги: #Манчестер Юнайтед#трансферы#Интер