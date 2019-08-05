Манчестер Юнайтед совершил трансфер самого дорого защитника в истории (фото)
"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе защитника "Лестера" Гарри Магуайра.
Об этом сообщила пресс-служба манкунианцев.
🎵 'Ohhhhh, Harry Maguire...' 🎵@HarryMaguire93#MUFCpic.twitter.com/sQPuK4RfcR— Manchester United (@ManUtd) 5 августа 2019 г.
Игрок подписал контракт до 2025 года с опцией продления еще на сезон. Ранее журналистам стало известно, что зарплата Магуайра составит 5,5 миллиона евро в год.
Гранд английской Премьер-лиги, по данным ряда СМИ, заплатил за 26-летнего футболиста сумму порядка 80 миллионов фунтов. Таким образом, Магуайр стал самым дорогим защитником в истории футбола, а также рекордной сделкой в истории "Лестера".
Прошлый рекорд среди защитников принадлежал Вирджилу ван Дейку, который за 75 миллионов фунтов зимой 2018 года сменил "Саутгемптон" на "Ливерпуль".
УНИАН ранее сообщал, что соперник "Динамо" в Лиге чемпионов усилился известным вратарем.