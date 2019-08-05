Манчестер Юнайтед совершил трансфер самого дорого защитника в истории (фото)

Клуб подписал Гарри Магуайра.

"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе защитника "Лестера" Гарри Магуайра.

Об этом сообщила пресс-служба манкунианцев.

Игрок подписал контракт до 2025 года с опцией продления еще на сезон. Ранее журналистам стало известно, что зарплата Магуайра составит 5,5 миллиона евро в год.

Гранд английской Премьер-лиги, по данным ряда СМИ, заплатил за 26-летнего футболиста сумму порядка 80 миллионов фунтов. Таким образом, Магуайр стал самым дорогим защитником в истории футбола, а также рекордной сделкой в истории "Лестера".

Прошлый рекорд среди защитников принадлежал Вирджилу ван Дейку, который за 75 миллионов фунтов зимой 2018 года сменил "Саутгемптон" на "Ливерпуль".

УНИАН ранее сообщал, что соперник "Динамо" в Лиге чемпионов усилился известным вратарем.