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Манчестер Юнайтед совершил трансфер самого дорого защитника в истории (фото)

15:30, 05 августа 2019
Футбол
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Магуайр был лидером Лестера / twitter.com/ManUtd

Об этом сообщила пресс-служба манкунианцев.

Игрок подписал контракт до 2025 года с опцией продления еще на сезон. Ранее журналистам стало известно, что зарплата Магуайра составит 5,5 миллиона евро в год.

Гранд английской Премьер-лиги, по данным ряда СМИ, заплатил за 26-летнего футболиста сумму порядка 80 миллионов фунтов. Таким образом, Магуайр стал самым дорогим защитником в истории футбола, а также рекордной сделкой в истории "Лестера".

Прошлый рекорд среди защитников принадлежал Вирджилу ван Дейку, который за 75 миллионов фунтов зимой 2018 года сменил "Саутгемптон" на "Ливерпуль".

УНИАН ранее сообщал, что соперник "Динамо" в Лиге чемпионов усилился известным вратарем.

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Теги: #футбол#Манчестер Юнайтед#трансферы#Лестер