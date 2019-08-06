"Цыганков не готов сыграть 90 минут": Хацкевич рассказал о состоянии Динамо перед матчем с Брюгге
Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал ситуацию в команде перед матчем в Бельгии против "Брюгге" в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.
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Тренера цитирует dynamo.kiev.ua.
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"Мы следим за «Брюгге» с момента жеребьевки. Знаем, что команда недавно продала двух лидеров команды, однако приобрела достаточно опытного вратаря, которые ранее выступал в АПЛ. Но кто будет завтра играть - это будет зависеть от главного тренера.
Почему Шапаренко остался в Киеве? Я уже ранее говорил, что у нас есть конкуренция, и у нас сегодня есть футболисты, которые на данный момент выглядят сильнее на этой позиции.
Цыганков? Он определяющий футболист в нашей команде. Да, возможно, на данный момент он не готов сыграть все 90 минут, но решение об его участии мы примем уже завтра после медицинского контроля", - подчеркнул Хацкевич.
Также наставник киевлян отметил, что существует вероятность появления на поле новичка клуба Жерсона Родригеса:
"Жерсон сейчас в хорошем состоянии, в тонусе, ведь чемпионат Японии на ходу. Он готовится к игре, а как его использовать, будет зависеть от того, как будет складываться игра".
Матч "Брюгге" - "Динамо" начнется в 21:30. Ответная игра пройдет 13 августа на НСК "Олимпийский".
УНИАН ранее также сообщал, что "Динамо" узнало потенциальных соперников по плей-офф квалификации Лиги чемпионов.