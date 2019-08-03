ПСЖ без Неймара стал обладателем Суперкубка Франции (видео)

В матче за трофей парижский гранд обыграл "Ренн".

ПСЖ выиграл у "Ренна" и стал обладателем Суперкубка Франции-2019.

В матче за трофей, который прошел в Шэньчжэне, чемпион Франции обыграл обладателя Кубка страны со счетом 2:1.

К перерыву ПСЖ уступал, однако во втором тайме Килиан Мбаппе счет сравнял, а Анхель Ди Мария ударом со штрафного принес парижанам победу.

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Отметим, что ПСЖ проводил матч без своей главной звезды Неймара, который хочет уйти в "Барселону". По официальной информации, тренерский штаб решил приберечь бразильца, чтобы избежать риска рецидива травмы.

ПСЖ - "Ренн" - 2:1

Голы: Мбаппе, 57, Ди Мария, 73 - Юну, 13

ПСЖ: Ареола, Менье (Силва, 80), Керер, Маркиньос (Паредес, 78), Диалло, Бернат, Сарабия, Верратти, Эррера (Ди Мария, 61), Мбаппе, Кавани

"Ренн": Кубек, Мауасса, Да Силва, Гелен, Морель, Силики (Дель Кастильо, 84), Камавинга, Тэт, Гренье, Буриго (Гбохо, 68), Юну (Юуй, 46)

УНИАН ранее также сообщал о том, что матч за Суперкубок УЕФА впервые будет судить арбитр-женщина.