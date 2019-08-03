"Вероятность трансфера существует": в турецком клубе подтвердили интерес к Коноплянке

"Бешикташ" хочет завершить переход полузащитника сборной Украины.

Вице-президент турецкого "Бешикташа" Сердар Адали прокомментировал возможный трансфер полузащитника "Шальке" Евгения Коноплянки.

Слова Адали приводит sporx.com.

"Коноплянка - техничный игрок, многие команды хотели бы видеть его у себя. Что будет дальше, как решится финансовый вопрос - будет видно. Я думаю, что он уже заявил "Шальке", что хочет перейти в "Бешикташ". Посмотрим, сможем ли мы его подписать. Очень важны условия, важно также не нарушить баланс в команде", - сказал Адали.

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"Конечно, вероятность трансфера Коноплянки существует, как и любого другого игрока. Есть определенные моменты, но мы хотим завершить этот трансфер", - добавил вице-президент "Бешикташа".

По данным СМИ, "Бешикташ" и "Шальке" пока не могут сойтись в цене за Коноплянку. Немецкий клуб отклонил предыдущее предложение "Бешикташа" - турецкий клуб был готов заплатить 3,5 миллиона евро, а также отдать полузащитника Дорукхана Токеза.

УНИАН ранее также сообщал о том, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан сделал заявление по будущему украинского вратаря Андрея Лунина.