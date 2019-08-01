"Он сыграл свою роль": Зидан сделал заявление по будущему Лунина в Реале

Тренер будет принимать решение по украинцу перед началом сезона.

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал о планах относительно голкипера сборной Украины Андрея Лунина.

Француза цитирует пресс-служба испанского клуба.

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"Ситуация прояснится, когда мы вернемся в Мадрид. Важно также понимать, что думает сам игрок. Лунин сыграл свою роль в предсезонной подготовке, я доволен им. Это хороший вратарь с большим будущим. Мы примем правильное решение по нему", - отметил главный тренер.

В настоящий момент конкурентами украинца в "Реале" остаются Тибо Куртуа и Кейлор Навас. Последний был близок к трансферу, но в итоге решил остаться в команде.

Мадридцы 7 августа проведут товарищеский матч с "Зальцбургом", а 11-го - с "Ромой".

Лунин принадлежит "Реалу", а прошлый сезон провел на правах аренды в "Леганесе". По итогам чемпионата мира-2019 U-20 украинец был признан лучшим голкипером турнира.

УНИАН ранее сообщал, что Лунин рассказал, сколько денег тратит за месяц.