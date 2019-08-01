"Это не хоккей": тренер Зари прокомментировал скромную победу в большинстве

Виктор Скрипник - о победе Зари над Будучностью в ответном матче квалификации Лиги Европы.

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник проанализировал результат ответного матча против "Будучности" в квалификации Лиги Европы (1:0).

Слова Скрипника приводит Tribuna.com.

"Команда была очень мотивирована, как и соперник. У нас был тяжелый перелет в Полтаву после первого матча в Черногории, а "Будучность" отдыхала. Играли на фоне усталости. Погода хорошую роль сыграла, не было жары. Главное, что выиграли и прошли дальше, набрали очки для коэффициента Украины. Малой кровью обыграли соперника, который прилично выглядел первые 15 минут и пытался создавать моменты", - сказал Скрипник.

"Когда пошли удаления, мы уже выигрывали. Я уже вижу то, что хочу от ребят, что ожидаю от них. Всегда хочется улучшений и обыгрывать по 8:0, но не всегда это случается, надо довольствоваться тем, что имеем", - добавил тренер.

Читайте такжеЗаря вышла в третий раунд квалификации Лиги Европы (видео)

Скрипник не считает, что "Заря" стала играть хуже после двух удалений у соперника:

"Я бы не сказал, что после удалений мы слабее сыграли. У них стало на два игрока меньше впереди, но осталось столько же на своей половине. Как играли 1 в 1, так и играли. У нас были моменты, мы держали мяч, но обыгрывать 6:0 не было задачи. Глобальная задача - пройти дальше, что мы и сделали".

"В перерыве я не говорил, что мы просто должны держать мяч. Да, публика ожидает голов, но это не хоккей, когда после одного или двух удалений ты имеешь такое большое преимущество. Не было задачи форсировать, лезть и убиваться. Были бы провокации со стороны соперника и могло бы все поменяться. Я хочу, чтобы мы играли нагло, всегда вперед, первым номером, но это не всегда получается", - резюмировал Скрипник.

УНИАН также опубликовал видеообзор матча "Заря" - "Будучность".