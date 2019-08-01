Заря вышла в третий раунд квалификации Лиги Европы (видео)

Луганский клуб повторно переиграл черногорскую "Будучность", которая большую часть матча провела в меньшинстве.

Луганская "Заря" пробилась в третий раунд квалификации Лиги Европы.

После выездной победы со счетом 3:1 "Заря" обыграла черногорскую "Будучность" и в Запорожье.

На 22-й минуте после удара головой в исполнении Стефана Милича "Зарю" спасла перекладина.

А счет в матче был открыт на 32-й минуте. Артем Громов завершил контратаку "Зари" после паса Максима Лунева, забив свой третий мяч в двух матчах против "Будучности".

Следом гости остались вдевятером. Сперва вторую желтую карточку получил Никола Джурич, а менее чем через минуту с поля был удален Драшко Божович, который решил высказать свое недовольство арбитру.

Во втором тайме "Заря" спокойно контролировала ход встречи, но забить больше не сумела, не использовав свои моменты.

"Заря" - "Будучность" - 1:0 (первый матч - 3:1)

Гол: Громов, 32

"Заря": Махарадзе, Абу-Ханна, Чеберко, Вернидуб, Тымчик (Каменюка, 63), Хомченовский, Лунев, Иванисеня, Кочергин (Чайковский, 68), Леднев, Громов (Кабаев, 61)

"Будучность": Драгоевич, Божович, Миркович, Перович (Роганович, 37), Грбич (Раичкович, 53), Мийич, Болевич, Милич, Терзич, Стоилькович (Зарубица, 75), Джурич

Удаления: Джурич, 33, Божович, 34

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Александрия" будет проводить домашние матчи Лиги Европы во Львове.