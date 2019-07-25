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Александрия будет проводить домашние матчи Лиги Европы в "самом украинском городе"

18:25, 25 июля 2019
Футбол
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Арена Львов будет принимать матчи Лиги Европы / фото: УАФ

Об этом в эфире программы "Футбол news" сообщил президент александрийцев Сергей Кузьменко. 

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"Пытались провести работу, чтобы матчи были как можно ближе к Александрии. Изучали варианты с Днепром, Полтавой, Кривым Рогом. Однако позитивных сигналов по УЕФА, что варианты с этими городами уместны, не было. Потому выбрали самый украинский город Львов, чтобы там "Александрия" демонстрировала Европе возможности украинского футбола", - сказал Кузьменко.

Напомним, "Александрия" стартует в Лиге Европы сразу с групповой стадии. Жеребьевка этой стадии пройдет 30 августа.

Как сообщал УНИАН, ранее УЕФА запретил "Александрии" проводить матчи Лиги Европы на родном для команды стадионе "Ника".

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Теги: #Лига Европы#Александрия#Арена Львов