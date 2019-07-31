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Украинец Малиновский провел яркий матч за Аталанту (видео)

13:43, 31 июля 2019
Футбол
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Руслан Малиновский отличился голевой передачей / фото: atalanta.it

Малиновский вышел на замену на 44-й минуте матча и во втором тайме был одним из главных элементов в игре "Аталанты". Украинец не только дирижировал игрой команды в центре поля и успешно играл в отборе, но еще и исполнял стандартные положения.

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В конце встречи Малиновский отметился результативной передачой - украинец своим пасом вывел на ворота Мусу Барроу.

В активе украинца мог быть и еще один ассист, но Дуван Сапата отправил мяч в сетку рукой, и гол был отменен.

"Аталанта" в итоге одержала победу со счетом 4:1.

Видео действий Малиновского в матче опубликовал YouTube-канал Football & Sport UA.

УНИАН ранее также сообщал о том, что главный тренер "Аталанты" дал первую оценку Малиновскому.

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Теги: #Руслан Малиновский#Аталанта