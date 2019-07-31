Украинец Малиновский провел яркий матч за Аталанту (видео)

Украинский полузащитник был одним из самых заметных игроков на поле в контрольном матче против "Норвича".

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский отметился эффективной игрой в товарищеском матче против английского "Норвича".

Малиновский вышел на замену на 44-й минуте матча и во втором тайме был одним из главных элементов в игре "Аталанты". Украинец не только дирижировал игрой команды в центре поля и успешно играл в отборе, но еще и исполнял стандартные положения.

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В конце встречи Малиновский отметился результативной передачой - украинец своим пасом вывел на ворота Мусу Барроу.

В активе украинца мог быть и еще один ассист, но Дуван Сапата отправил мяч в сетку рукой, и гол был отменен.

"Аталанта" в итоге одержала победу со счетом 4:1.

Видео действий Малиновского в матче опубликовал YouTube-канал Football & Sport UA.

УНИАН ранее также сообщал о том, что главный тренер "Аталанты" дал первую оценку Малиновскому.