"Дело Мораеса": Люксембург не будет оспаривать решение УЕФА
Федерация футбола Люксембурга не будет оспаривать в Спортивном арбитражном суде решение УЕФА по "делу Мораеса".
Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.
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"Дело Мораеса окончательно стало историей. Вчера получил официальное письмо от Федерации футбола Люксембурга, подписанное президентом Полем Филиппом и вице-президентом Жан-Жаком Шонкертом.
Люксембургские коллеги не будут оспаривать в Спортивном арбитражном суде решение контрольно-дисциплинарного и апелляционного комитета УЕФА по поводу участия Жуниора Мораеса в матчах сборной Украины квалификации Евро-2020.
Надеюсь, коллеги из Португалии примут то же решение", - написал Павелко.
Напомним, Люксембург и Португалия посчитали, что натурализация Жуниора Мораеса могла быть незаконной, так как игрок не проживал беспрерывно на территории Украины на протяжении пяти лет.
УНИАН ранее сообщал, что Украина выиграла апелляцию у Люксембурга и Португалии в УЕФА.