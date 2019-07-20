"Дело Мораеса": Люксембург не будет оспаривать решение УЕФА

Ситуация больше не является предметом спора.

Федерация футбола Люксембурга не будет оспаривать в Спортивном арбитражном суде решение УЕФА по "делу Мораеса".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

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"Дело Мораеса окончательно стало историей. Вчера получил официальное письмо от Федерации футбола Люксембурга, подписанное президентом Полем Филиппом и вице-президентом Жан-Жаком Шонкертом.

Люксембургские коллеги не будут оспаривать в Спортивном арбитражном суде решение контрольно-дисциплинарного и апелляционного комитета УЕФА по поводу участия Жуниора Мораеса в матчах сборной Украины квалификации Евро-2020.

Надеюсь, коллеги из Португалии примут то же решение", - написал Павелко.

Напомним, Люксембург и Португалия посчитали, что натурализация Жуниора Мораеса могла быть незаконной, так как игрок не проживал беспрерывно на территории Украины на протяжении пяти лет.

УНИАН ранее сообщал, что Украина выиграла апелляцию у Люксембурга и Португалии в УЕФА.