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Новичок УПЛ подписал знаменитого сенегальского защитника (фото)

20:02, 28 июля 2019
Футбол
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Папа Гуйе провел в Украине почти всю свою карьеру / фото: ФК Карпаты

Об этом сообщил портал FootballHub.

фото: FootballHub

35-летний футболист в сезоне 2018/19 выступал за "Карпаты", но покинул клуб в начале июня. На счету ветерана 15 матчей за львовскую команду.

Также Гуйе за свою карьеру в Украине успел побывать в "Днепре", "Металлисте" и "Волыни".

"Днепр-1" в этом сезоне под руководством Дмитрия Михайленко дебютирует в украинской Премьер-лиге. В Первой лиге днепряне стали чемпионами.

Ранее УНИАН сообщал, что "Днепр-1" усилился грузинским легионером.

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Теги: #футбол#УПЛ#трансферы#Днепр-1