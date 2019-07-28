Новичок УПЛ подписал знаменитого сенегальского защитника (фото)
20:02, 28 июля 2019Футбол
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Папа Гуйе прошлый сезон провел в составе "Карпат".
Папа Гуйе провел в Украине почти всю свою карьеру / фото: ФК Карпаты
СК "Днепр-1" объявил о подписании контракта с сенегальским защитником Папой Гуйе.
Об этом сообщил портал FootballHub.
фото: FootballHub
35-летний футболист в сезоне 2018/19 выступал за "Карпаты", но покинул клуб в начале июня. На счету ветерана 15 матчей за львовскую команду.
Также Гуйе за свою карьеру в Украине успел побывать в "Днепре", "Металлисте" и "Волыни".
"Днепр-1" в этом сезоне под руководством Дмитрия Михайленко дебютирует в украинской Премьер-лиге. В Первой лиге днепряне стали чемпионами.
Ранее УНИАН сообщал, что "Днепр-1" усилился грузинским легионером.
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