Новичок УПЛ подписал знаменитого сенегальского защитника (фото)

Папа Гуйе прошлый сезон провел в составе "Карпат".

СК "Днепр-1" объявил о подписании контракта с сенегальским защитником Папой Гуйе.

Об этом сообщил портал FootballHub.

35-летний футболист в сезоне 2018/19 выступал за "Карпаты", но покинул клуб в начале июня. На счету ветерана 15 матчей за львовскую команду.

Также Гуйе за свою карьеру в Украине успел побывать в "Днепре", "Металлисте" и "Волыни".

"Днепр-1" в этом сезоне под руководством Дмитрия Михайленко дебютирует в украинской Премьер-лиге. В Первой лиге днепряне стали чемпионами.

Ранее УНИАН сообщал, что "Днепр-1" усилился грузинским легионером.