"У них тупые отмазки": бывший вратарь высказался об украинских футболистах, которые уезжают в Россию (видео)

Александр Горяинов считает, что уезжать в Россию во время войны - ненормально.

Бывший вратарь харьковского "Металлиста" Александр Горяинов высказал свое мнение об украинских футболистах, которые переходят в российские клубы.

Об этом Горяинов сказал в интервью для YouTube-канала Stargorod Sport.

"Я считаю, это ненормально. Однозначно. Это мое мнение. Я б не поехал ни за какие деньги", - сказал Горяинов.

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"Меняется ли как-то отношение к этим игрокам? Не могу сказать. Где-то, наверное, да, меняется. Мы прекрасно знаем, что идет война, и кто в этом виноват. И ехать туда... "Мне нужно кормить семью" - это тупые отмазки", - также отметил бывший вратарь.

Горяинов также сказал, что согласен со словами знаменитого хита фанатов про президента РФ Владимира Путина:

"Пуйло? Согласен".

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский футболист рассказал, как в Беларуси реагируют на ситуацию в Украине.