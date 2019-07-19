"Переживают": известный футболист рассказал, как в Беларуси реагируют на ситуацию в Украине

Полузащитник Александр Нойок заявил, что во время войны о развитии спорта в Украине не может идти и речи.

Украинский футболист Александр Нойок, который является одноклубником Артема Милевского по брестсткому "Динамо", рассказал о том, как жители Беларуси смотрят на ситуацию в Украине.

Слова Нойока приводит Tribuna.com.

"В Беларуси переживают люди. Честно, очень сильно переживают за Украину. Это же когда-то была одна большая страна, все дружили. Сегодняшние события очень больно сказываются. Здесь очень душевные люди, интересуются событиями в Украине", - сказал Нойок.

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Футболист также выразил мнение, что о развитии спорта в Украине сейчас не может идти и речи:

"Да, война полностью изменила украинский футбол. О каком спорте может идти речь, когда в стране война. Все идет на оборону наших границ. Страшное время. Очень обидно, что так произошло: и люди гибнут, и спорт упал, и вообще жизнь упала".

Нойок выразил поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому:

"Сейчас каждый день смотрю в YouTube выпуски о Зеленском. Пусть он налаживает все. Харизматичный президент. Юмор решает вопросы. Если есть юмор, то есть жизнь".

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский чемпион мира заявил, что скандалы в спорте, которые связаны с Россией, провоцируют политики.