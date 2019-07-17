Дуэль украинцев: "Манчестер Сити" Зинченко разгромил "Вест Хэм" Ярмоленко (видео)

Команды стартовали на Asia Trophy.

В Китае стартовал предсезонный турнир Premier League Asia Trophy-2019.

В полуфинальном поединке, который состоялся в китайском Нанкине, встречались английские "Манчестер Сити" и "Вест Хэм", за которые выступают украинцы Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко соответственно.

Поединок завершился победой чемпионов Англии со счетом 4:1. Зинченко появился на поле в составе "Сити" на 62-й минуте второго тайма, заменив на левом фланге защиты Анхелиньо.

Ярмоленко вышел на замену сразу после перерыва вместо Фелипе Андерсона. У экс-лидера "Динамо" был шанс забить гол, но ударом с близкой дистанции Андрей попал в штангу.

В финальном поединке турнира "Манчестер Сити" сыграет с "Вулверхэмптоном" в субботу, 20 июля. Начало матча - в 15:30.

УНИАН также сообщал, что игроки "Вест Хэма" устроили ледяной душ для Ярмоленко.