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Игроки Вест Хэма устроили ледяной душ для Ярмоленко (видео)

13:28, 16 июля 2019
Футбол
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Андрей Ярмоленко готовится к сезону в Китае / фото: twitter.com/WestHamUtd

Одноклубники по "Вест Хэму" облили украинского вингера Андрея Ярмоленко ледяной водой во время тренировки команды в рамках турне по Китаю.

Видео было опубликовано в официальном аккаунте "Вест Хэма" в Twitter.

Очевидно, во время тренировки Ярмоленко проиграл на спор, а потому покорно принял наказание. Одноклубники вылили на него воду со льдом, а из ящика посыпались бутылки.

"Слишком жарко, Ярмола?", - говорится в подписи к видео.

Болельщики "Вест Хэма" с юмором отреагировали на видео, вспомнив о том, что украинец пропустил почти весь прошлый сезон из-за травмы.

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"Ярмоленко выбыл на четыре месяца из-за травмы головы", "Вест Хэм" с сожалением объявит, что Ярмоленко выбыл до конца сезона из-за переохлаждения", "Представил, как они роняют ящик на его ногу и травмируют его на полгода. Это было бы так по вест-хэмовски", "Только не травмируйте его, ради всего святого", - пишут фанаты.

Также болельщики отметили позитив Ярмоленко:

"Один из самых крутых игроков "Вест Хэма", а его позитивной энергии нет равных", "Видно, что Ярмоленко отличный парень".

Как сообщал УНИАН, ранее Ярмоленко провел первый за девять месяцев матч за "Вест Хэм".

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Теги: #Андрей Ярмоленко#Вест Хэм