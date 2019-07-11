Ярмоленко сыграл за Вест Хэм впервые за девять месяцев (видео)
21:01, 11 июля 2019Футбол
148 0
Вингер сборной Украины вышел на поле после серьезной травмы.
Андрей Ярмоленко провел на поле второй тайм / фото: whufc.com
Один из лидеров сборной Украины Андрей Ярмоленко вернулся на поле после серьезной травмы.
Украинец принял участие в товарищеском матче "Вест Хэма" против австрийского "Альтаха".
Ярмоленко вышел на поле на второй тайм, но результативными действиями отметиться не сумел.
Встреча в итоге завершилась победой "Вест Хэма" со счетом 3:2.
Отметим, что в предыдущий раз Ярмоленко выходил на поле в футболке "Вест Хэма" 20 октября 2018 года в матче против "Тоттенхэма". В том поединке украинец получил травму, из-за которой пропустил большую часть сезона.
Видеообзор матча
Как сообщал УНИАН, ранее Ярмоленко сменил в "Вест Хэме" игровой номер.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter