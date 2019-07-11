Ярмоленко сыграл за Вест Хэм впервые за девять месяцев (видео)

Вингер сборной Украины вышел на поле после серьезной травмы.

Один из лидеров сборной Украины Андрей Ярмоленко вернулся на поле после серьезной травмы.

Украинец принял участие в товарищеском матче "Вест Хэма" против австрийского "Альтаха".

Ярмоленко вышел на поле на второй тайм, но результативными действиями отметиться не сумел.

Встреча в итоге завершилась победой "Вест Хэма" со счетом 3:2.

Отметим, что в предыдущий раз Ярмоленко выходил на поле в футболке "Вест Хэма" 20 октября 2018 года в матче против "Тоттенхэма". В том поединке украинец получил травму, из-за которой пропустил большую часть сезона.

Видеообзор матча

Как сообщал УНИАН, ранее Ярмоленко сменил в "Вест Хэме" игровой номер.