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Ярмоленко сыграл за Вест Хэм впервые за девять месяцев (видео)

21:01, 11 июля 2019
Футбол
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Андрей Ярмоленко провел на поле второй тайм / фото: whufc.com

Украинец принял участие в товарищеском матче "Вест Хэма" против австрийского "Альтаха".

Ярмоленко вышел на поле на второй тайм, но результативными действиями отметиться не сумел. 

Встреча в итоге завершилась победой "Вест Хэма" со счетом 3:2.

Отметим, что в предыдущий раз Ярмоленко выходил на поле в футболке "Вест Хэма" 20 октября 2018 года в матче против "Тоттенхэма". В том поединке украинец получил травму, из-за которой пропустил большую часть сезона.

Видеообзор матча

Как сообщал УНИАН, ранее Ярмоленко сменил в "Вест Хэме" игровой номер.

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Теги: #Андрей Ярмоленко#Вест Хэм