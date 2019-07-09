Предложены два варианта расширения украинской Премьер-лиги

В УАФ рассматривают умеренный и резкий переходы на большее количество команд.

Состоялось расширенное заседание комитета стратегического развития Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Об этом сообщила пресс-служба организации.

На заседании рассматривались два варианта расширения числа участников украинской Премьер-лиги.

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Первый является постепенным и предполагает увеличение до 14 команд в сезоне 2020/21 и до 16-ти - в 2021/22.

Второй - более кардинальный. В таком случае элитный дивизион чемпионата Украины будет состоять из 12 клубов до сезона 2020/21 включительно, а затем - резкое увеличение до 16 команд в сезоне 2021/22.

Теперь в УАФ ждут оценок двух концепций от клубов, а окончательное решение утвердит исполком УАФ.

Как сообщал УНИАН, были названы лучший футболист и тренер прошлого сезона УПЛ.