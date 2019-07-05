Названы лучший футболист и тренер сезона в украинской Премьер-лиге

Лучшими по итогам прошедшего сезона в УПЛ признаны представители "Шахтера" и "Динамо".

Украинская Премьер-лига назвала имена лучших футболистов и тренеров по итогам сезона 2018-2019. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ. По итогам голосования, проведенного УПЛ, лучшим игроком сезона признан вингер "Динамо" Виктор Цыганков, а лучшим тренером - Паулу Фонсека, который привел "Шахтер" к чемпионству. Кроме того, были названы лучший голкипер, лучший молодой футболист, а также лучший арбитр сезона. Читайте такжеЛидер Динамо стал самым дорогим футболистом УПЛ Лучший футболист 1. Виктор Цыганков ("Динамо") 2. Тайсон ("Шахтер") 3. Жуниор Мораес ("Шахтер") Лучший вратарь 1. Андрей Пятов ("Шахтер") 2. Юрий Панькив ("Александрия") 3. Никита Шевченко ("Карпаты" / "Заря") Лучший тренер 1. Паулу Фонсека ("Шахтер") 2. Владимир Шаран ("Александрия") 3. Александр Хацкевич ("Динамо") Лучший молодой футболист 1. Виталий Миколенко ("Динамо") 2. Марьян Швед ("Карпаты") 3. Николай Шапаренко ("Динамо") Лучший арбитр 1. Анатолий Абдула (Харьков) 2. Юрий Можаровский (Львов) 3. Константин Труханов (Харьков) УНИАН ранее также сообщал о том, что лучших игроков и тренера прошлого сезона УПЛ назвал британский журнал.

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