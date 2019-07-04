Манчестер Сити объявил о подписании футболиста Атлетико (видео)
15:05, 04 июля 2019Футбол
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"Горожане" усилились полузащитником Родри.
Родри / REUTERS
"Манчестер Сити" объявил о подписании полузащитника мадридского "Атлетико" Родри.
Информацию опубликовала пресс-служба клуба.
✍️Done deal! Welcome to the Champions, Rodri 🔥— Manchester City (@ManCity) 4 июля 2019 г.
🔵 #mancitypic.twitter.com/CJobsdj7lI
Сумма трансфера составила 70 миллионов евро - именна эта сумма была прописана в пункте о выкупе 23-летнего футболиста, поэтому у "Атлетико" не было возможности отказать чемпионам Англии.
Родри будет играть в одной команде с украинцем Александром Зинченко под 16-м номером. В прошлом сезоне хавбек провел за "Атлетико" 47 поединков во всех турнирах, забил три гола и отдал один ассист.
Ранее УНИАН сообщал, что "Атлетико" совершил самый крупный трансфер в истории клуба.
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