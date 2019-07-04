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Манчестер Сити объявил о подписании футболиста Атлетико (видео)

15:05, 04 июля 2019
Футбол
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Родри / REUTERS

Информацию опубликовала пресс-служба клуба.

Сумма трансфера составила 70 миллионов евро - именна эта сумма была прописана в пункте о выкупе 23-летнего футболиста, поэтому у "Атлетико" не было возможности отказать чемпионам Англии.

Родри будет играть в одной команде с украинцем Александром Зинченко под 16-м номером. В прошлом сезоне хавбек провел за "Атлетико" 47 поединков во всех турнирах, забил три гола и отдал один ассист.

Ранее УНИАН сообщал, что "Атлетико" совершил самый крупный трансфер в истории клуба.

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Теги: #футбол#трансферы#Атлетико Мадрид#Манчестер Сити