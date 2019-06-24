Вратарь Динамо перешел в кипрский клуб

Артур Рудько покинул киевскую команду бесплатно.

Вратарь киевского "Динамо" перешел в кипрский "Пафос".

Об этом сообщила пресс-служба клуба из чемпионата Кипра.

27-летний футболист покинул Украину в статусе свободного агента и подписал контракт на два года. В последний раз Рудько выходил на поле в составе "Динамо" еще в феврале прошлого года в матче с "Вересом" (1:3).

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Новый клуб украинского вратаря в минувшем чемпионате Кипра занял второе место, отстав на 3 очка от "Анортосиса".

Кроме того, "Динамо" объявило о переходе полузащитника Сергея Булецы в "Днепр 1" на правах аренды. Ранее 20-летний игрок стал чемпионом мира в составе молодежной сборной Украины, но за первую команду киевлян он пока не дебютировал.

Перед переходом в днепровский клуб Булеца подписал новый контракт с "Динамо" на пять лет.

Ранее УНИАН сообщал, что футболист сборной Люксембурга отказал "Динамо".