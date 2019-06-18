В Реале определились с будущим вратаря сборной Украины

Андрей Лунин станет дублером основного голкипера "Реала".

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин проведет следующий сезон в "Реале".

Об этом сообщает Goal.com.

Украинский вратарь, который стал чемпионом мира в составе сборной Украины U-20, в новом сезоне будет дублером Тибо Куртуа.

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При этом "Реал" готов расстаться с конкурентами Лунина Кейлором Навасом и Люкой Зиданом.

Напомним, прошлый сезон Лунин провел в аренде в составе "Леганеса".

По итогам чемпионата мира-2019 U-20 украинец был признан лучшим голкипером турнира.

УНИАН также сообщал о том, что вслед за подписанием Эдена Азара "Реал" готовит еще один звездный трансфер.