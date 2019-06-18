цей матеріал доступний українською

В Реале определились с будущим вратаря сборной Украины

09:51, 18 июня 2019
Футбол
326 0
Андрей Лунин / REUTERS

Об этом сообщает Goal.com.

Украинский вратарь, который стал чемпионом мира в составе сборной Украины U-20, в новом сезоне будет дублером Тибо Куртуа.

Читайте такжеСборная Украины U-20 - чемпион мира: яркие фото церемонии награждения

При этом "Реал" готов расстаться с конкурентами Лунина Кейлором Навасом и Люкой Зиданом.

Напомним, прошлый сезон Лунин провел в аренде в составе "Леганеса".

По итогам чемпионата мира-2019 U-20 украинец был признан лучшим голкипером турнира.

УНИАН также сообщал о том, что вслед за подписанием Эдена Азара "Реал" готовит еще один звездный трансфер.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Реал#Андрей Лунин