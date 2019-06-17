Реал готовит еще один звездный трансфер
Мадридский "Реал" пытается подписать французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
Об этом сообщает Marca.
"Реал" хочет завершить трансфер в июне - до начала предсезонных сборов. В мадридском клубе уверены, что подписать Погба будет очень непросто с учетом его трансферной стоимости, а также нежелания "МЮ" расставаться с игроком.
Ожидается, что трансфер Погба обойдется "Реалу" более чем в 150 миллионов евро и станет для клуба рекордным.
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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан верит, что Погба может стать ключевым игроком "сливочных".
Сам полузащитник накануне заявил, что хотел бы покинуть "Манчестер Юнайтед": "Я думаю, для меня настало подходящее время получить новый вызов где-то еще. Я думаю об этом".
Отметим, что в текущее межсезонье "Реал" уже побил рекорд клуба по сумме, потраченной на новых игроков за одно трансферное окно - "сливочные" подписали пятерых футболистов (Эдена Азара, Ферлана Менди, Луку Йовича, Эдера Милитао и Родриго Гоэса) на общую сумму 303 миллиона евро.
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