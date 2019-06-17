Реал готовит еще один звездный трансфер

Мадридский клуб хочет подписать французского полузащитника Поля Погба.

Мадридский "Реал" пытается подписать французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Об этом сообщает Marca.

"Реал" хочет завершить трансфер в июне - до начала предсезонных сборов. В мадридском клубе уверены, что подписать Погба будет очень непросто с учетом его трансферной стоимости, а также нежелания "МЮ" расставаться с игроком.

Ожидается, что трансфер Погба обойдется "Реалу" более чем в 150 миллионов евро и станет для клуба рекордным.

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан верит, что Погба может стать ключевым игроком "сливочных".

Сам полузащитник накануне заявил, что хотел бы покинуть "Манчестер Юнайтед": "Я думаю, для меня настало подходящее время получить новый вызов где-то еще. Я думаю об этом".

Отметим, что в текущее межсезонье "Реал" уже побил рекорд клуба по сумме, потраченной на новых игроков за одно трансферное окно - "сливочные" подписали пятерых футболистов (Эдена Азара, Ферлана Менди, Луку Йовича, Эдера Милитао и Родриго Гоэса) на общую сумму 303 миллиона евро.

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