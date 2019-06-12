В УАФ жестко оконфузились с афишей к финалу чемпионата мира (фото)
17:25, 12 июня 2019Футбол
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На афише финального матча ЧМ U-20 вместо флага Южной Кореи разместили флаг КНДР, а также с ошибкой написали "Украина".
Сборная Украины U-20 сыграет в финале ЧМ-2019 / фото: УАФ
Украинская ассоциация футбола оконфузилась перед финалом чемпионата мира по футболу U-20, в котором сборная Украины сыграет против сборной Южной Кореи.
Об этом в Facebook сообщил блогер Антон Ходза.
На афише к финальном матчу, которая была опубликована на официальной странице УАФ в Facebook, вместо флага Южной Кореи был размещен флаг КНДР. Позже ошибка была исправлена.
Также пользователи сети обратили внимание на то, что на афише написали "УкраIна" вместо "УкраЇна".
фото: facebook.com/anton.ohaiogodzaimas
Напомним, сборная Украины U-20 впервые в истории сыграет в финале чемпионата мира. Матч против Южной Кореи пройдет 15 июня.
Как сообщал УНИАН, в полуфинальном матче ЧМ-2019 украинская сборная минимально обыграла Италию.
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