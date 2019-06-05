В сети показали, как будет выглядеть мяч Лиги чемпионов на сезон 2019-2020 (фото)
20:55, 05 июня 2019Футбол
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Официальный мяч турнира будет сочетать в себе белые звезды и разноцветный узор.
Лига чемпионов / REUTERS
В сети появилось фото мяча, которым команды будут играть в розыгрыше Лиги чемпионов 2019-2020.
Фото опубликовано в Twitter SPORF.
Дизайн мяча сочетает в себе символ Лиги чемпионов - белые звезды, внутри которых расположен логотип турнира, а также разноцветный узор.
⚽️ Introducing the new @ChampionsLeague ball for the 2019/20 season.— SPORF (@Sporf) 5 июня 2019 г.
😍 A thing of absolute beauty. pic.twitter.com/rGFe1518ia
Отметим, что квалификационный турнир ЛЧ стартует 25 июня, а групповой этап - 17 сентября.
Украину в турнире представят "Шахтер", который напрямую попал в групповой этап, и "Динамо", которому предстоит пройти два раунда квалификации.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что УЕФА представил символическую сборную Лиги чемпионов.
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