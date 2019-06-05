В сети показали, как будет выглядеть мяч Лиги чемпионов на сезон 2019-2020 (фото)

Официальный мяч турнира будет сочетать в себе белые звезды и разноцветный узор.

В сети появилось фото мяча, которым команды будут играть в розыгрыше Лиги чемпионов 2019-2020.

Фото опубликовано в Twitter SPORF.

Дизайн мяча сочетает в себе символ Лиги чемпионов - белые звезды, внутри которых расположен логотип турнира, а также разноцветный узор.

⚽️ Introducing the new @ChampionsLeague ball for the 2019/20 season.



😍 A thing of absolute beauty. pic.twitter.com/rGFe1518ia — SPORF (@Sporf) 5 июня 2019 г.

Отметим, что квалификационный турнир ЛЧ стартует 25 июня, а групповой этап - 17 сентября.

Украину в турнире представят "Шахтер", который напрямую попал в групповой этап, и "Динамо", которому предстоит пройти два раунда квалификации.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что УЕФА представил символическую сборную Лиги чемпионов.