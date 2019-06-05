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В сети показали, как будет выглядеть мяч Лиги чемпионов на сезон 2019-2020 (фото)

20:55, 05 июня 2019
Футбол
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Лига чемпионов / REUTERS

Фото опубликовано в Twitter SPORF.

Дизайн мяча сочетает в себе символ Лиги чемпионов - белые звезды, внутри которых расположен логотип турнира, а также разноцветный узор.

Отметим, что квалификационный турнир ЛЧ стартует 25 июня, а групповой этап - 17 сентября.

Украину в турнире представят "Шахтер", который напрямую попал в групповой этап, и "Динамо", которому предстоит пройти два раунда квалификации.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что УЕФА представил символическую сборную Лиги чемпионов.

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Теги: #Лига чемпионов