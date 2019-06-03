УЕФА назвал символическую сборную Лиги чемпионов

В команду года были включены двадцать футболистов.

После финала Лиги чемпионов, в котором "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм", УЕФА представил символическую сборную турнира. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. Технические наблюдатели УЕФА определили двадцать футболистов, которые были лучшими по ходу текущего розыгрыша турнира. Читайте такжеПобеда Ливерпуля в финале Лиги чемпионов: как это было (фотогалерея) Наибольшее представительство в символической сборной получил "Ливерпуль" - шесть игроков. В состав команды вошли следующие футболисты: Вратари: Алиссон ("Ливерпуль"), Марк-Андре тер Стеген ("Барселона") Защитник: Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Маттейс де Лихт ("Аякс"), Ян Вертонген ("Тоттенхэм"), Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль"), Энди Робертсон ("Ливерпуль") Полузащитники: Мусса Сиссоко ("Тоттенхэм"), Хаким Зиеш ("Аякс"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Френки де Йонг ("Аякс"), Тонги Ндомбеле ("Лион"), Джорджиньо Вейналдум ("Ливерпуль"), Давид Нерес ("Аякс"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") Нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Душан Тадич ("Аякс"), Садио Мане ("Ливерпуль"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Лукас Моура ("Тоттенхэм") Как сообщал УНИАН, лучшим игроком финала Лиги чемпионов во второй раз в истории был признан защитник.

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