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УЕФА назвал символическую сборную Лиги чемпионов

10:16, 03 июня 2019
Футбол
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Алиссон Беккер / REUTERS

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Технические наблюдатели УЕФА определили двадцать футболистов, которые были лучшими по ходу текущего розыгрыша турнира.

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Наибольшее представительство в символической сборной получил "Ливерпуль" - шесть игроков.

В состав команды вошли следующие футболисты:

Вратари: Алиссон ("Ливерпуль"), Марк-Андре тер Стеген ("Барселона")

Защитник: Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Маттейс де Лихт ("Аякс"), Ян Вертонген ("Тоттенхэм"), Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль"), Энди Робертсон ("Ливерпуль")

Полузащитники: Мусса Сиссоко ("Тоттенхэм"), Хаким Зиеш ("Аякс"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Френки де Йонг ("Аякс"), Тонги Ндомбеле ("Лион"), Джорджиньо Вейналдум ("Ливерпуль"), Давид Нерес ("Аякс"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити")

Нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Душан Тадич ("Аякс"), Садио Мане ("Ливерпуль"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Лукас Моура ("Тоттенхэм")

Как сообщал УНИАН, лучшим игроком финала Лиги чемпионов во второй раз в истории был признан защитник.

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Теги: #УЕФА#Лига чемпионов#Ливерпуль