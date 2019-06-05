НАБУ проводит обыски в Украинской ассоциации футбола (видео)

Антикоррупционное бюро проводит обыски по делу о строительстве футбольных полей.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 5 июня проводит обыски в здании Украинской ассоциации футбола.

Об этом НАБУ сообщает на своей официальной странице в Facebook.

"Следственные действия санкционированы постановлением суда и осуществляются в рамках расследования возможных злоупотреблений при закупках за счет государственного бюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием", - говорится в заявлении.

В НАБУ также отметили, что обыски согласованы генеральным прокурором Украины.

По информации сайта Sport Arena, в стенах Дома футбола находится около 30 сотрудников НАБУ. Они проверяют даже компьютеры рядовых работников организации и фиксируют все на видеокамеру. Отмечается, что следователи изымают документы, но ведут себя максимально корректно.

Президент УАФ Андрей Павелко, а также генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий на данный момент находятся в Париже на мероприятии от ФИФА.

Про обыски сообщается также в сюжете ТСН.

Напомним, в октябре прошлого года программа "Схемы" выпустила расследование, в котором журналисты подозревали УАФ (на тот момент еще ФФУ) в коррупционной деятельности. В частности, речь шла о том, что УАФ по завышенной цене закупала оборудование для производства искуственных полей через офшорную компанию из ОАЭ.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что президент УАФ Андрей Павелко получил новую высокую должность в УЕФА.